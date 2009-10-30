Стан хворих у лікарнях Дрогобича за добу не змінився

Стан хворих на гостро-респіраторні вірусні інфекції, у тому числі, на пневмонію у дрогобицьких лікарнях за останню добу практично не змінився.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я Андрій ШЕВКЕНИЧ.

За його даними, в лікарнях міста та у відділені в Стебнику знаходиться 140 хворих, 21 з яких мають поставлений діагноз «пневмонія», від якої, за попередніми даними, за останні десять днів в місті та районі померло 5 чоловік.

Троє осіб із діагнозом «пневмонія» залишаються в реанімації в стабільно важкому стані. «Трохи краще себе почувають», - зауважив А.ШЕВКЕНИЧ.

Він повідомив, що двоє осіб з трьох, які знаходяться в реанімації, потрапили туди 3-4 дні тому назад, а одна людина - близько тижня.

Співрозмовник агентства також назвав «збігом обставин» таку значну кількість смертей від пневмонії, повідомивши, що щороку в місті та районі від цієї хвороби помирає близько 40 людей. «Якби ці пневмонії були влітку - ніхто б на них не звернув уваги», - сказав він.

А.ШЕВКЕНИЧ також заявив, що у своїй 30-річній практиці спостерігав випадки пневмонії, яка дуже швидко розвивалася та приводила до смерті.

«І швидко, і миттєво. Були такі випадки», - сказав лікар, але не зміг уточнити, наскільки часто такі ситуації мають місце.

Співрозмовник агентства закликав дочекатися офіційних висновків лабораторних досліджень.

Він розповів, про перебіг хвороби: «Перші два-три дні йде вірусна атака. Пізніше на цей фон вірусного ураження накладається вторинна інфекція - бактеріальна, що дає таку картину». Він відзначив, що постраждали в першу чергу люди зі слабким імунітетом.

Довідка УНІАН. В Україні зафіксована епідемія високопатогенного грипу А/H1N1. Кабінет міністрів запроваджує карантин у дев’яти західних областях України: у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях, де стан захворюваності на грип досяг епідеміологічного порогу; та у сусідніх областях – Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькій, де є загроза поширення грипу.

Як повідомлялося з посиланням на дані оперативного штабу Міністерства охорони здоров`я України, тридцять чоловік, зокрема одна дитина, померли в Україні в результаті гострих респіраторних захворювань у період з 19 жовтня.

За даними МОЗ, у Львівській області - 12 жертв, зокрема одна дитина, у Тернопільській - 12, в Івано-Франківській померли 6 чоловік.

Крім того, за даними ЗМІ, жертви є також у Чернівецькій, Рівненській і Закарпатській областях - усього померло 34 людини.