Ющенко доручив Міноборони підготувати пересувні госпіталі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству оборони підготувати пересувні військові госпіталі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні потрібно забезпечити необхідну кількість місць для хворих.

Президент повідомив про доручення Міноборони щодо розгортання пересувних мобільних госпіталів, які будуть підняті в разі потреби.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що ліків для боротьби з пандемією грипу A/H1N1 поки вистачає, але він звернеться до світової громадськості, якщо буде потреба у додаткових ресурсах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

В.ЮЩЕНКО, зокрема, зауважив, що запас медикаментів, який сьогодні є в Україні, дозволяє забезпечити усіх, хто потерпає від захворювання.

Водночас, за його словами, якщо тенденції поширення інфекції збережуться і ліків не вистачатиме, він звернеться до світових інституцій, інших країн для отримання додаткової кількості ліків.

«Безумовно, ми отримаємо ту кількість препаратів, яка нам буде потрібна», - сказав Президент.