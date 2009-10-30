Президент доручив терміново змінити Національний пандемічний план

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив терміново внести зміни до Національного пандемічного плану з урахуванням ситуації із грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За словами В.ЮЩЕНКА, він доручив Міністерству охорони здоров’я України розробити реальний план дій, яким мають керуватися всі під час подолання наслідків пандемії грипу.

Зокрема, за словами Президента, необхідно внести зміни до Національного пандемічного плану. Він сподівається, що вже на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони ці зміни будуть представлені.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що в плані мають бути чітко сформульовані рекомендації для громадян та фахівців, як діяти в даних умовах. В тому числі, мають бути продумані кроки щодо карантинних заходів, пересування транспорту та громадськості в суміжних областях тощо.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що необхідно забезпечити повний контроль за ситуацією в усіх областях України. За словами глави держави, ситуація є непростою. В трьох областях України – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській – виявлено більше 30 тис. випадків респіраторних захворювань, 951 особа госпіталізована. Зафіксовано 32 смертельних випадки, в тому числі 11 - від вірусу грипу А/H1N1.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні великою проблемою для України є питання типування вірусу. Він зауважив, що окремими фахівцями сьогодні допускається припущення, що грип, виявлений у західних областях України, “є мутованим вірусом між свинячим та пташиним грипом”.