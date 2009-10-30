Найхарактерніші симптоми зараження грипом А (Н1N1) у дітей
Негайно звертайтеся до лікаря!
Вірус грипу А (Н1N1) є мутантом, що включає генетичний матеріал людини, птахів і свиней. Відомо, що новий штам вірусу H1N1 передається людям. Вірус в результаті мутацій змінив свої біологічні властивості і набув здатності інфікувати людей і викликати важкі клінічні форми захворювань.
Які найбільш характерні симптоми зараження у дітей?
· часте або утруднене дихання;
· синюшна або посіріла шкіра;
· сонливість;
· важка або стійка блювота;
· хвороблива чутливість, при якій дитина не бажає, щоб її тримали на руках;
· симптоми грипу слабшають, але потім повертаються разом з високою температурою і кашлем, що посилився.
Потрібно пам`ятати, що вчасне звертання за меддопомогою дозволяє понизити ризик ускладнень і веде до швидкого одужання!