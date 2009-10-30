Найхарактерніші симптоми зараження грипом А (Н1N1) у дітей

Вірус грипу А (Н1N1) є мутантом, що включає генетичний матеріал людини, птахів і свиней. Відомо, що новий штам вірусу H1N1 передається людям. Вірус в результаті мутацій змінив свої біологічні властивості і набув здатності інфікувати людей і викликати важкі клінічні форми захворювань.

Які найбільш характерні симптоми зараження у дітей?

· часте або утруднене дихання;

· синюшна або посіріла шкіра;

· сонливість;

· важка або стійка блювота;

· хвороблива чутливість, при якій дитина не бажає, щоб її тримали на руках;

· симптоми грипу слабшають, але потім повертаються разом з високою температурою і кашлем, що посилився.

Потрібно пам`ятати, що вчасне звертання за меддопомогою дозволяє понизити ризик ускладнень і веде до швидкого одужання!