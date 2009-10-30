Україна звернеться за гуманітарною допомогою щодо надання ліків проти грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне сьогднішнє рішення Ради національної безпеки та оборони повідомила журналістам секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, Міністерству охорони здоров’я доручено сформувати перелік ліків, які необхідні Україні. Це, перш за все, «такий специфічний препарат «Таміфлю», який реагує на вірус. Також ідеться про маски, причому не прості марлеві пов’язки, а спеціальні хірургічні, а також про апарати штучного дихання», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Крім того, зауважила вона, Україна хоче купити або отримати як гуманітарну допомогу вакцину проти каліфорнійського грипу.