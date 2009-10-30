Всі медустанови будуть підпорядковані МОЗ

На період епідемії всі клінічні установи незалежно від форми власності будуть підпорядковані Міністерству охорони здоров`я України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з обговорення епідеміологічної ситуації в західному регіоні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«На цей період всі без винятку установи охорони здоров`я, незалежно від того, приватні це лікарні або державні, всі будуть підпорядковані вертикально Міністерству охорони здоров`я», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона підкреслила, що абсолютно всі аптеки будуть повною мірою забезпечені всім переліком необхідних лікарських і профілактичних засобів.

«Ми контролюватимемо дві речі - перш за все наявність в аптеках необхідного переліку (препаратів – УНІАН), а, по-друге, збереження цін на рівні тих, які були за тиждень до введення епідемії. Це означає, що якщо якась аптека порушуватиме ці головні вимоги, Міністерство охорони здоров`я забиратиме ліцензії. Це те, що ми на сьогоднішній день намітили в постанові уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що на сьогоднішній день встановлено постійний контакт із Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

«Ми сьогодні постійно тримаємо в курсі справи як ВООЗ, так і вони постійно дають нам рекомендації, які базуються на досвіді інших країн, у яких є така ж проблема», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.