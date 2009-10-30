Україна матиме лабораторії для виявлення вірусу грипу А/H1N1

Найближчим часом Україна матиме спеціальні лабораторії для виявлення вірусу грипу А/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з обговорення епідемічної ситуації в західному регіоні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, в цілому їх планується купити 17 штук.

«Для того, щоб вжити всіх необхідним заходів з набагато більшим запасом міцності і ресурсів, які необхідні для того, щоб не допустити поширення цього захворювання, ми визнали сьогодні початок цієї епідемії як третій рівень загрози», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, пояснивши, що це означає, що «ми виділятимемо найбільший обсяг ресурсів, який передбачений, і запроваджувати всі організаційні дії, які відповідають саме такому рівню небезпеки».

«Ми обов`язково залучатимемо всі міністерства і відомства. Якщо треба - ми звертатимемося за додатковою допомогою до армії і МНС. Але тільки в тому разі, якщо буде потреба», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.