Свинячий грип: що діється на місцях

Луцьк: на ринках ажіотаж на цибулю й часник

В аптеках міста скупили майже всі профілактичні засоби проти грипу. Немає також марлевих пов’язок, у більшості аптек помітна навіть нестача елементарного вітаміну С.

Ще вчора такої паніки та черг біля аптек у місті не було. Як розповідають самі аптекарі, сьогодні зранку, перед відкриттям закладів перед аптечними пунктами стояли вже чималі шеренги людей. До обіду в аптеках уже не було жодних протигрипозних чи профілактичних ліків, які рекомендують медики: оксолінової мазіь, амізону тощо. Натомість на ринках спостерігається помітний ажіотаж на цибулю та часник.

Голова облдержадміністрації на прес-конференції повідомив, що мав переговори з представниками фармацевтичних компаній, котрі запевнили його, що здійснюватимуть усі від них залежні заходи щодо забезпечення міста медикаментами.

Загалом поки що на вулицях Луцька людей у пов’язках не видно. Щоправда, деякі з таксистів працюють у масках. В окремих магазинах та супермаркетах, за словами продавців, дирекція закупила пов’язки і зобов’яже користуватися ними під час роботи. Медики ж закликають усіх волинян при перших симптомах звертатися по допомогу до лікарів, не застосовувати нетрадиційні методи та самолікування, дотримуватися правил гігієни, регулярно провітрювати приміщення.

Як повідомлялося, розпорядженням голови облдержадміністрації Миколи Романюка в навчальних закладах області оголошено карантин. Обмежено проведення всіх розважальних заходів, спортивних змагань.

В області понад 3 тисячі людей звернулися зі скаргами щодо симптомів грипу. У 16 з них встановлено діагноз “грип”, одна жінка померла від пневмонії.

(Оксана Вашкевич)

Ужгород: тільки б не закрили кордон!

У місті ажіотаж і паніка, оскільки сьогодні зранку стало відомо, що в Закарпатській обласній інфекційній лікарні в Ужгороді вночі померло двоє людей. Попередній діагноз – ускладнення після грипу чи ГРВІ.

Ужгородці масово кинулися до аптек. У переважній більшості з них сьогодні неможливо знайти противірусні засоби – Афлубін, Інтерферон, «вигрібають» усі препарати, які знижують температуру, запасаються антибіотиками.

Сьогодні ж зранку підготовку до епідемії грипу оголосили в Ужгороді на спеціальній протиепідемічній комісії Ужгородського міськвиконкому. Як доповів головний санітарний лікар міста Василь Петричко, ситуація тяжка.

Стало відомо, що на сьогодні в обласній інфекційній лікарні зі 100 ліжок зайняті вже 93, причому це хворі, котрі мають ускладнення після грипу та ГРВІ.

На тиждень продовжено канікули для дітей у школах та дитсадках, людей просять надівати маски на обличчя. Ужгородський міськвиконком також зобов’язав усіх водіїв таксі, автобусів, працівників магазинів та різних громадських закладів носити захисні пов’язки.

Мер Ужгорода Сергій Ратушняк на засіданні комісії заявив, дітей, коли вони підуть до школи, теж проситимуть носити маски. Для цього 20 тисяч масок планують отримати «по лінії» МНС.

Попри це, чимало закарпатців мають намір їхати по медикаменти за кордон. Бояться лише, аби не закрили кордони.

(Наталка Петерварі)

Тернопіль: люди в масках, порожні автобуси

Паніка розпочалася 28 жовтня. “Перекрили всі дороги, з міста тепер виїхати неможливо”, “Потяги в Тернополі тепер не зупиняються, нікого з міста не випускають”, “Завтра на Театральному майдані мають роздавати ліки від грипу, бо в аптеках усі розкупили”, – так обговорюють люди останні події в громадському транспорті, на ринках та в магазинах.

До вечора істерія охопила все місто. Люди телефонували одне одному, радили позакривати вікна, оскільки “вночі з гелікоптерів місто посипатимуть дустом” (в інших варіантах – хлоркою або просто хімікатами), аби знешкодити вірус свинного грипу та черевного тифу (?). При цьому одні посилалися на ЗМІ, інші – на впливових людей у різних державних органах. Чиновники, кажуть, справді телефонували своїм знайомим з подібними порадами, оскільки й до них доходили такі чутки.

Проте вчора голова обладміністрації Юрій Чижмарь, спростувучи безглузді чутки на прес-конференції, визнав, що робиться це трохи запізно. “Ми просто не чекали, що чутки поширюватимуться швидше за вірус”, – зізнався він.

Про шкідливість самолікування попереджають великі плакати на вході в магазини, державні органи. Антигрипові агітаційні листівки з’явилися в громадському транспорті. Натомість кількість пасажирів різко зменшилася, із тих тернополян, котрі й надалі наважуються їздити маршрутками і тролейбусами, – більшість у масках.

Маршрутки ходять майже порожні. Із найближчих сіл автобуси приїздять до Тернополя без пасажирів.

Зменшилась кількість відвідувачів і в розважальних закладах. “Зараз обслуговують миттєво, бо майже немає клієнтів”, – кажуть часті гості ресторанів.

Люди в масках стають уже органічною частиною міського пейзажу. У масках – перехожі, інспектори ДАІ, двірники, які виходять на роботу вдосвіта, коли поруч немає жодної живої душі.

Водночас у аптеках маски закінчилися, і купити їх неможливо.

(Андрій Вацик)