ДАІ штрафує водіїв без марлевих пов’язок

У Львівській області працівники Державтоінспекції штрафують водіїв без марлевих пов’язок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Тернополі під час наради з обговорення епідеміологічної ситуації в західному регіоні повідомив голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ.

Говорячи про заходи, вжиті керівництвом області для запобігання поширенню захворюваності, губернатор зауважив, що “була проведена робота і з силовими структурами”. “І бачимо, що подекуди вони вже перегинають палку. Міліція штрафує водіїв, які їздять без масок”, - сказав М.КМІТЬ. При цьому він не уточнив, йде мова про всіх водіїв чи лише тих, які обслуговують громадський транспорт.

Губернатор Львівщини також зауважив, що у Львові допомогу медичним закладам надають таксисти, які в умовах обмеженої кількості медичного траснпорту пішли назустріч обласній владі.

“Ми також, як і на Тернопільщині, провели спілкування зі священнослужителями, аби вони наголосили парафіянам на необхідності одягати маски під час богослужінь, де є скупчення великої кількості людей”, - додав М.КМІТЬ.