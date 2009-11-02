Фармкомпанії не мають підвищувати ціни на ліки - АМК

Антимонопольний комітет України висунув вимоги до оптових та роздрібних фармацевтичних компаній утриматися від підвищення цін на лікарські засоби та медичні засоби, які використовуються під час профілактики і лікування грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Антимонопольного комітету, про це заявив виконувач обов’язків голови Комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Зокрема, АМК вимагає від учасників ринку медикаментів забезпечити незмінність цін на лікарські засоби «грипової» групи та такі вироби медичного призначення, як вартно-марлеві пов’язки тощо.

Вартість медикаментів має залишитися на рівні цін, що діяли на 23 жовтня 2009 року, наголошують в АМК.

“Якщо фармацевтичні компанії, зокрема аптеки, підвищили ціни, Комітет вимагає повернути їх до попереднього рівня. В іншому разі АМК розглядатиме дії учасників ринку медикаментів як порушення конкуренційного законодавства та застосовуватиме штрафні санкції до 10% річного обороту кожного з підприємств”, - наголошується у заяві АМК.

“Усій системі органів Антимонопольного комітету дано доручення здійснити перевірки виконання гравцями фармацевтичного ринку вимог Комітету та, у разі виявлення неправомірних дій, застосувати жорсткі конкуренційно-фінансові санкції і вийти з пропозиціями до відповідних державних інстанцій щодо позбавлення ліцензій на цей вид діяльності тих суб’єктів, які в сьогоднішній епідеміологічній ситуації у країні завищують ціни на медикаменти”, - прокоментував ситуацію О.МЕЛЬНИЧЕНКО.