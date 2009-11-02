Повідомляйте про відсутність ліків та спекуляції у Кабмін!

У Міністерстві охорони здоров’я діє “гаряча” телефонна лінія щодо інформування населення з питань грипу A/H1N1 - (044) 200-07-80.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

Крім того, діє постійна урядова гаряча лінія – 0-800-507-309.

Уряд закликає громадян повідомляти про відсутність ліків в аптеках та про випадки спекуляції ліками, про неналежне медичне обслуговування тощо. Усі звернення щодо ситуації з грипом будуть розглянуті першочергово, запевнили в Кабміні.