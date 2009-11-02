Ліки від грипу продаватимуться винятково за рецептами

Для подолання ажіотажного попиту ліки від грипу продаватимуться виключно за рецептами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, про це йшлося на нараді під його головуванням з керівниками аптечних мереж України з питань забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення під час епідемії грипу.

Перший віце-прем‘єр-міністр доручив аптекам будь-якої форми власності працювати без вихідних.

Крім того, затверджено перелік препаратів та засобів попередження захворювання (марлеві пов‘язки, рукавички тощо), які повинні бути в продажу в кожній аптеці України. Рівень цін на профілактичні ліки та препарати, необхідні для лікування захворювання не перевищуватиме вартості, яка була встановлена в роздрібних аптечних мережах станом на 20 жовтня 2009 року. З метою виключення ажіотажного попиту, ліки, які необхідні для подолання хвороби, продаватимуться виключно за рецептами.

Окремим розпорядженням О.ТУРЧИНОВ доручив Державній митній службі без зволікань розмитнювати ліки, які надходять з-за кордону.

Під час наради О.ТУРЧИНОВ наголосив на необхідності доводити до громадськості різницю між профілактичними та лікувальними засобами, оскільки подекуди складається ситуація «нездорового ажіотажу та неконтрольованих закупок громадянами ліків, які їм навіть не потрібні».

«Фармацевтичні підприємства повинні працювати цілодобово, щоб виробляти ліки, які захистять здоров‘я людей», - сказав О.ТУРЧИНОВ, наголосивши, що відсутність паніки у громадян допоможе уряду якнайшвидше впоратись із хворобою та захистити здоров‘я людей.

Крім того, перший віце-прем’єр доручив керівникам обласних держадміністрацій виготовити необхідну кількість марлевих пов‘язок.

З цією метою з Державного матеріального резерву передано необхідний обсяг марлі.

«Цехи з пошиття повинні працювати цілодобово, але населення буде забезпечене необхідними профілактичними засобами», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.