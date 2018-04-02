Чи можна вберегтися від свинячого грипу?

Ще вчора мало хто в Україні вірив, що епідемія пандемічного грипу стане для нас реальністю. Але від блискавичної гострої пневмонії почали вмирати десятки людей, серед них багато молоді і діти. Медики називають одну причину всіх випадків летальних результатів – пізнє звернення до лікарів по медичну допомогу. Банальна річ – вчасно звертатися до лікарів за порадою і допомогою. Слідувати цій раді сьогодні – питання життя і смерті. Всі померлі пізно зверталися в лікарню – на 5–7-й день перебігу хвороби, коли вже нічим допомогти було не можна.

Грип А/H1N1 вражає перш за все молодих українців

За даними Міністерства охорони здоров`я, пандемічний грип А/H1N1 вражає перш за все молоде працездатне населення. Вік більшості померлих – від 20 до 50 років, є і випадки смерті двох дітей. Особливістю епідемічного процесу в Україні є враження вагітних з трагічними наслідками – загибеллю плоду, а в двох випадках і матері.

Взагалі групами ризику захворювання є люди працездатного віку, вагітні, діти і немолоді (останні, як правило, не вражаються масово, але мають високий ризик ускладнень і смертності).

Ускладнюється перебіг захворювань у разі наявності супутніх серцево-судинних захворювань, захворювань органів дихання, цукрового діабету, ослаблення імунної системи, ожиріння.

Підступність пандемічного вірусу грипу А/Н1N1 в тому, що хвороба може ніяк не виявлятися на ранніх стадіях, проте поширюється і передається навколишнім. Поширюється через кашель і чхання (як звичайний грип – повітряно-крапельним шляхом) або ж, що важливіше – через дотик брудними руками до носа або рота. Віруси грипу можуть зберігатися на поверхнях протягом кількох годин, наприклад, на дверній ручці, до якої доторкнулася людина, яка щойно чхнула в руку.

Найдрібніші частинки вірусу можуть зберігатися на поверхні столу, телефонах і інших предметах і потрапляти в організм з пальців – в рот, ніс або очі.

При цьому захворювання на ранніх стадіях не відрізняється від «класичної» простуди (симптоми дуже схожі – озноб, кашель, біль у горлі, головний біль, втома, можлива діарея і блювота), проте дуже швидко воно переходить у запалення легенів з високою температурою.

Інкубаційний період - 2-4 дні (до тижня).

Чи можна вберегтися здоровим людям?

Тут думки більшості лікарів, яких опитав УНІАН, схожі – в ситуації, що склалася, вже мало що допоможе. Профілактикою займатися пізно. Чотири місяці тому лікарі наполегливо рекомендували українцям зміцнювати імунітет. Хто послухав тої ради – той озброєний проти епідемії. Наскільки високим є імунний статус, настільки людина може протистояти вірусу.

Лікарі з сумом жартують, що наші люди починають займатися профілактикою в день смерті. Але почистити організм від шлаків, що сприяє зміцненню імунітету, не буде зайвим.

Наш імунітет залежить в першу чергу від стану печінки, стверджує лікар-фітотерапевт Борис Скачко. «Цей орган – головний очищувач крові за наявності інфекції і головний постачальник матеріалу для вироблення антитіл. Сьогодні здорова печінка в українця – явище рідкісне. Атеросклероз і хронічний жировий гепатоз виявляють вже у 20-річних – частина кліток печінки, замість того, щоб працювати – заповнені жиром. Таким чином, печінка не в змозі утримувати токсини, які вражають у тому числі й легені”, – каже Скачко.

За його словами, вірус потрапляє в організм через слизову оболонку. У слизових, у тому числі й органів дихання, виробляється імуноглобулін А. Це антитіло неспецифічної дії. “Тобто потрапив якийсь “залітний” вірус, імуноглобулін А його зв`язав, і вірус інактивувався. Потрапила якась бактерія – її знерухомили, і бактерія вже не розвивається. Вироблення цього імуноглобуліну залежить від здатності печінки засвоювати з їжі вітамін А, якщо він там був”, – зазначає лікар.

Перш за все – очищення й вітамінізація

Профілактика проти інфікування новим вірусом у кожної людини повинна бути спрямована на дві речі – на посилення роботи печінки і вітамінізацію вітаміном А, наголошує лікар.

“Більше за все вітаміну А в моркві та гарбузі. Їх потрібно постійно вводити в раціон. Гарбуз краще за все запікати в духовці, присипавши цукром, але в жодному разі не медом (мед високої температури не любить – фруктоза перетворюється дуже швидко на канцерогенну речовину)”, – радить Скачко. Коли в такому вигляді гарбуз потрапляє в організм – це і джерело вітаміну А, і одночасно клітковина, яка в кишечнику збирає токсини.

Лікар радить також вживати масло обліпихи і шипшини, які продаються в аптеках – по 15–20 крапель кілька разів на день у салатах, з їжею. А ще запастися цілісним вівсом. “Пийте вівсяний відвар. Для цього 2–3 столових ложки вівса на півтора літри води, прокип`ятіть 30–40 хвилин. До гарячого відвару додайте родзинки і курагу. Овес – це серцеві глікозиди. Це підживлення серцю – воно починає активніше працювати, більше подавати крові до печінки і нирок, і організм очищається краще”, – стверджує Скачко.

Ще можна вживати насіння розторопші – це потужний гепатопротектор, – додайте їх по чайній ложці в їжу. Таким чином, печінка починає працювати краще, каже лікар.

І звичайно, традиційні цибуля і часник... Ці овочі не дають мутувати вірусу грипу, який вже потрапив в організм.

“Дуже часто механізм дії вірусу такий: він заходить у клітину і перебудовує її так, що вона починає синтезувати “дітей” цього вірусу. Сама гине, а “вірусні діти” потрапляють у кров. Тому в організм потрапляє один вірус, і якщо імунітет слабкий, – виходить абсолютно інший – більш патогенний. Фактично людина з низьким імунітетом сам виробляє більш патогенний вірус, заражаючи їм навколишніх. Щоб обірвати цей процес, потрібно ість цибулю, часник – багато і у будь-якому вигляді”, – говорить Скачко.

Імуномодулятори приймати не можна

Доктор Скачко настійно не рекомендує зараз імуномодулятори. “У жодному разі не можна використовувати адаптогени типу женьшеня, елеутерокока тощо. Це батіг для імунної системи. Щоб підняти імунітет, потрібен час. Щоб його правильно підняти, початкова доза повинна бути 5–10 крапель і максимум двічі в першу половину дня. За тиждень дозу можна підвищувати не більше ніж на 5 крапель. Таким чином, людина може трохи «підсмикувати» свій імунітет”, – розповідає лікар.

Він стверджує, що коли намагаються пити по тридцять крапель, виникає зворотна реакція, і чим слабкіший організм, тим нижчою повинна бути доза на старті. Люди з низьким імунітетом не мають права використовувати навіть середні дози. Вони повинні починати з малих, адже імуномодулятори трохи пригнічують імунітет, і у відповідь на це, організм повинен підвищити опір. Тому з адаптогенами жартувати не можна, попереджає лікар, людина може поприймати високі дози і посадити імунітет.

Заходи профілактики грипу А (Н1N1)

Лікарі настійно рекомендують носити маску, уникати рукостискань, поцілунків і обіймів, близького контакту з хворими, а також триматися подалі від великих скупчень людей.

Запобіжні засоби повинні бути такі.

Кашляючи або чхаючи, прикривайте рот хустками, які згодом викидайте. Якщо хустки немає, прагніть прикривати рот долонею. Регулярно і ретельно мийте руки. Якщо відчуваєте себе хворим – залишайтеся удома і негайно викликайте лікаря або швидку допомогу.

Не стійте і не сидіть поряд з людьми з ознаками респіраторної інфекції: нежиттю, кашлем, почервонілими очима тощо.

Взагалі краще не виходити нікуди з дому, якщо інфекція вже широко розповсюдилася.

Якщо ви не вакцинувалися від грипу цього сезону, то й не метушіться – вже пізно.

І ще раз нагадуємо, при найменших підозрах на важкий перебіг простуди, негайно викликайте лікаря. Хай краще виявиться, що у вас звичайнісіньке ОРЗ.

Марія Турчина