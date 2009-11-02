Ситуація з вірусом у Тернополі стабілізується

У Тернополі кількість викликів карет швидкої допомоги зросла утричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді членів міськвиконкому повідомив головний лікар міського центру швидкої допомоги Михайло ДЖУС.

За його даними, учора за добу було 450 викликів при щоденній нормі 130-160. “При цьому 10% викликів є просто профілактичними, коли в людей не фіксують жодних симптомів будь-яких хвороб”, – зауважив М.ДЖУС і додав, що щодня місто обслуговують 19 бригад швидкої допомоги.

У свою чергу, начальник міського управління охорони здоров’я Василь БЛІХАР повідомив, що нових смертей у місті не зафіксовано і стан захворюваності стабілізувався.

Станом на 31 жовтня інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип у Тернополі становив 300,07 випадків на 10 тисяч населення (станом на 30 жовтня - 267,03 на 10 тисяч населення).

“Ми добились проміжного позитивного результату, коли мешканці при перших симптомах викликають лікарів додому. Тому цей показник зростає, однак кількість госпіталізованих не збільшується. Більше того, ми вже почали виписувати тих пацієнтів, хто в перші дні оголошеної епідемії звертався з недугами до лікарні”, – сказав В.БЛІХАР. Зараз, за його словами, в місті госпіталізовано 270 людей із захворюваннями різних ступенів важкості.