Через епідемію грипу та ГРВІ в Україні призупинено призов до армії

У зв’язку зі складною санітарно-епідеміологічною ситуацією в державі призупинено відправлення призовників до частин і з’єднань Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні повідомив під час прес-конференції начальник Головного військово-медичного управління – начальник медичної служби Збройних сил України генерал-майор медичної служби Петро МЕЛЬНИК.

“У зв’язку зі складною санітарно-епідеміологічною ситуацією в державі на два-три тижні, до стабілізації обстановки, призупинено відправлення призовників з військкоматів до частин і з’єднань Збройних Сил України”, - сказав він.

За словами П.МЕЛЬНИКА, серед інших заходів, направлених на недопущення розповсюдження у військових колективах ЗСУ грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, введено заборону звільнення військовослужбовців за межі військових частин.

“Ми також вживаємо карантинних заходів, обстежуємо військовослужбовців, які повертаються до військових частин з відпусток та відряджень із західних областей держави”, – зазначив П.МЕЛЬНИК.