Сон у вихідні захищає дітей від ожиріння

Якщо давати дітям вдосталь спати у вихідні, вони зможуть уникнути набору зайвої ваги і ожиріння, встановили гонконзькі фахівці, повідомляє видання HealthDay News.

За словами учених, діти, які погано висипаються, мають більший індекс маси тіла, ніж ті, хто спить багато. Проте малюки, які сплячі протягом тижня по вісім годин на добу і компенсують недосип у вихідні, значно рідше мають надмірну вагу або страждають ожирінням.

Це відкриття підтверджує результати попередніх досліджень, що демонстрували зв`язок дефіциту сну з ожирінням.

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