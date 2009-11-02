Альтернатива вакцинації від грипу

Учені з декількох університетів і медичних центрів, розташованих в американському штаті Алабама, провели дослідження впливу грипу на легені і спробували знайти способи боротьби з цим впливом.

Їм вдалося отримати цікаві результати, які будуть опубліковані в листопадовому номері журналу Федерації американських суспільств експериментальної біології (FASEB).

В ході роботи учені показали, що основний внесок у те, що віруси грипу вражають саме дихальну систему, вносить білок оболонки вірусу M2, що руйнує клітини, з яких складається внутрішня поверхня легенів, і цим створює умови для розвитку захворювань.

В ході роботи був виділений сегмент білка M2, що відповідає за пошкодження легенів. Але найголовніший результат учених зі штату Алабама полягає в тому, що білок M2 не міг вражати легеневі оболонки у присутності речовин, які є інгібіторами окислення, або антиоксидантами. Ці речовини містяться в свіжих фруктах і ягодах, овочах, горіхах і зелені, а також деяких продуктах, виготовлених з них, таких як свіжовичавлені соки, морси, зелений чай і натуральне виноградне вино, причому в червоному вині антиоксидантів більше, ніж в білому.

Всі результати виявилися вірними і для дослідів, в яких використовувалися легеневі білки людини.

"Хоча вакцинація найближчим часом залишатиметься на першому місці серед методів боротьби з грипом, це дослідження відкриває двері новим методам його лікування", - вважає головний редактор журналу FASEB Джеральд Вайссманн.

newsland.ru