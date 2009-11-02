У світі - 440 тисяч випадків захворювання на грип A/H1N1

На початок листопада у світі зареєстровано 440 тисяч випадків захворювання на грип A/H1N1, понад 5,7 тисяч з яких призвели до летального результату.

Як передає РІА «Новости», число росіян, хворих на грип A/H1N1, наближається до двох тисяч, п`ятеро померли.

За даним на 31 жовтня в Україні підтверджено 14 випадків захворювання на грип A/H1N1.