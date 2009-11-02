Найздоровіша у світі їжа

Індійський шеф-кухар вигадав рецепт "найздоровішої в світі" їжі. Це каррі з курки з голубикою і рисом з ягодами годжі. Гурпаріт Байнс змішав в цій страві традиційні інгредієнти, що захищають людину від безлічі недуг, - від раку до хвороби Альцгеймера, повідомляє видання Daily Mail.

За словами кухаря, одна-єдина страва містить стільки ж корисних для здоров`я антиоксидантів, скільки 23 чашки шпинату, 23 кетяги винограду або 9 порцій капусти брокколі. Крім того, страва має дивовижний смак і коштує не більш як 2,5 фунта за порцію.

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