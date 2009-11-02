Роботу столичних поліклінік продовжено на три години

Роботу всіх столичних поліклінік продовжено на три години – з 18.00 до 21.00.

Про це під час тематичного телемарафону на ТРК “Київ” повідомив генеральний директор територіального медичного об’єднання “Старокиївське” Сергій СИНИЦЬКИЙ.

“Там чергують спеціалісти, які можуть надати фахову допомогу, інформацію, якщо необхідно - госпіталізувати. Тобто, все під контролем. Це стосується як дорослих, так і дитячих закладів”, - поінформував С.СИНИЦЬКИЙ.

Він додав, що також цілодобово можна звертатися по допомогу у службу швидкої допомоги.

За словами С.СИНИЦЬКОГО, допомога однаково безкоштовно має бути наданою як жителям міста, які мають київську прописку, так і тим, які її не мають.

“Однозначно хочу заявити, навіть не у зв’язку з епідемією, проблем з наданням медичної допомоги іноземцям, що стосується швидкої допомоги, а це швидка допомога у даній ситуації, абсолютно ніякої немає. З області Київської, Кіровоградської, будь-якої люди приїжджають по роботі тощо – абсолютно ніякої немає. Треба проконсультувати – консультуємо, потрібно надати стаціонарну допомогу – надаємо, даємо ліки... У даній ситуації абсолютно кожен може отримати безкоштовну допомогу. Питання в цьому плані жорстко контролюється”, - запевнив С.СИНИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Територіальне медичне об`єднання міста Києва "Старокиївське" об`єднує лікувально-профілактичні заклади чотирьох районів: Оболонського, Печерського, Подільського та Шевченківського.