Сьогодні - Всесвітній День боротьби з пневмонією
10:35, 02 листопада 2009Країна
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У світі сьогодні вперше проводиться оголошений ООН День боротьби з пневмонією.
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Світова організація охорони здоров`я розпочали кампанію зі збору близько 40 млн. доларів, які підуть на лікування від цього захворювання дітей у десятках країн, що розвиваються, переважно в Азії і Африці, повідомляє радіо «Свобода».
Експерти називають пневмонію "головним убивцею" дітей віком до 5 років. Щороку від запалення легенів помирає понад два мільйони людей – більше, ніж від кору, малярії і СНІДу разом узятих.
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