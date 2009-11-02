На Прикарпатті кількість жертв вірусної пневмонії зросла до 12 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК.

За його словами, «на сьогодні зафіксовано офіційно 12 померлих». «Дванадцята смерть - це місто Івано-Франківськ, які подали інформацію, що ще 28 жовтня померла хвора, і нині ще виясняють, чи це була вірусна пневмонія, - сказав керівник області. - Ми вимагаємо зараз історію хвороби для вивчення ситуації, чому вони не подали даних про цю жінку. І чи дійсно вона померла від вірусу, внаслідок вірусної пневмонії».

М.ПАЛІЙЧУК поінформував, що на Прикарпатті на сьогодні кількість хворих, які звернулися по медичну допомогу, становить 35 тис. осіб. З них 52 знаходиться в реанімації. За останню добу в реанімацію надійшло 11 осіб, чотирьох вже виписано або переведено в інші відділення. Семеро хворих перебуває в дуже тяжкому стані, з яких шестеро - на штучній вентиляції легень.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 листопада кількість померлих на Прикарпатті становила 10 осіб, з них одна вагітна жінка.