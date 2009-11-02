В Україні внаслідок епідемії грипу померли 53 людини – МОЗ

Станом на 1 листопада в Україні через епідемію грипу та ГРВІ померло 53 особи.

Згідно з оперативними даними Міністерства охорони здоров’я, у Львівській області померло 24 особи, у Тернопільській - 14 (12 дорослих, 1 дитина, 1 вагітна жінка); в Івано-Франківській – 8 (7 дорослих, 1 вагітна жінка) та 5 – у Чернівецькій області.

Всього, за даними МОЗ, в Україні захворіли 184 тис. 919 чоловік, з яких госпіталізовані - 7 тис. 383 людини, у відділеннях анестезіології чи інтенсивної терапії перебувають 123 особи (96 дорослих людей, 14 дітей віком 0-6 років, 9 дітей - у віці 6-18 років та 12 вагітних і породіль.