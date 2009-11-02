Закарпаття: кількість хворих на грип за добу зросла на 2 тисячі

10:47, 02 листопада 2009
Країна
3

Госпіталізовано 375 осіб

У Закарпатті кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) за добу зросла майже на 2 тисячі.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомленні, станом на 8.00 ранку понеділка, 2 листопада, в Закарпатській області зареєстровано 7101 хворого на гостру респіраторну інфекцію та грип. Серед недужих 1803 дітей дошкільного і 2410 – шкільного віку.

На ранок із загальної кількості хворих госпіталізовані 375 осіб.

За даними управління, показник захворюваності наразі становить 56,3 на 10 тис.

Загалом за добу, починаючи від 8.00 неділі, 1 листопада, й до сьогодні кількість хворих у Закарпатській області зросла на 1754 чоловік; станом на 8.00 1 листопада на грип та ГРВІ захворіло 5347 закарпатців.

Медики Закарпаття наголошують, що при найменших проявах гострого респіраторного захворювання необхідно звертатися за медичною допомогою!

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter