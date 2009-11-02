Закарпаття: кількість хворих на грип за добу зросла на 2 тисячі

У Закарпатті кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) за добу зросла майже на 2 тисячі.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомленні, станом на 8.00 ранку понеділка, 2 листопада, в Закарпатській області зареєстровано 7101 хворого на гостру респіраторну інфекцію та грип. Серед недужих 1803 дітей дошкільного і 2410 – шкільного віку.

На ранок із загальної кількості хворих госпіталізовані 375 осіб.

За даними управління, показник захворюваності наразі становить 56,3 на 10 тис.

Загалом за добу, починаючи від 8.00 неділі, 1 листопада, й до сьогодні кількість хворих у Закарпатській області зросла на 1754 чоловік; станом на 8.00 1 листопада на грип та ГРВІ захворіло 5347 закарпатців.

Медики Закарпаття наголошують, що при найменших проявах гострого респіраторного захворювання необхідно звертатися за медичною допомогою!