Церковні дзвони відвертають епідемію грипу

В храмах Волинської області цілий тиждень дзвонитимуть у церковні дзвони. Вчора, 1 листопада, така акція уже відбулася у всіх церквах УПЦ в області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської єпархії УПЦ, з благословення керуючого Волинською єпархією митрополита Луцького і Волинського НІФОНТА та єпископа Володимир-Волинського і Ковельського НИКОДИМА у всіх храмах Волинської області з 1 по 8 листопада кожного дня протягом 10-20 хв. в обідній час лунатиме церковний дзвін.

„Під час епідемій наші православні предки обов’язково били у церковний дзвін. Про це нам розповідає історія. Благодатна та спасительна сила церковного дзвону описана в багатьох книгах. До прикладу, в минулому столітті під час епідемії тифу, там, де дзвонили у дзвони, його не було. Згодом вчені з’ясували фізичну природу цього явища: вібрації звуку церковних дзвонів чинять руйнівну дію на хвороботворні бактерії”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у храмах УПЦ Київського Патріархату під час богослужінь додаватимуть молитву про відвернення епідемії грипу.