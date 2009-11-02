Головний санлікар України: про чуму навіть і мови бути не може

На сьогодні немає підстав припускати, що в Україні є випадки захворювання на легеневу чи будь-яку іншу чуму.

Про це заявив головний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ у коментарі УНІАН.

«Про що ви кажете, ні про яку чуму не може бути й мови», - сказав О.БІЛОВОЛ.

Він також переконаний, що епідемія грипу в Україні, яка почалася з Тернопільської області, жодним чином не пов`язана з проблемою вивезення сміття, внаслідок чого значно збільшилася кількість гризунів на території обласного центру.

«Засміченість – це той чинник, який ніколи не знімається, але про чуму навіть і мови бути не може. Це грип, який є у всьому світі», - сказав О.БІЛОВОЛ.

Усі заяви про те, що нібито в Україні мали місце факти захворювання на якусь чуму, О.БІЛОВОЛ назвав абсолютною неправдою.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня секретар Ради національної безпеки й оборони Раїса БОГАТИРЬОВА спростувала повідомлення про виявлення у хворих у західних регіонах легеневої чуми. Коментуючи відповідну заяву кандидата у президенти Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що сьогодні виявлені лише випадки захворювання на грип А/H1N1.