МОЗ перегляне систему реєстрації лікарських засобів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству охорони здоров’я переглянути систему реєстрації лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні на нараді з керівниками підприємств – виробників медичного обладнання та власниками аптечних мереж.

«У нас є препарати більш якісні, більш адекватні до хвороби, які дійсно потрібно ставити на виробництво в Україні. А у нас поки не пройде цей ланцюг з реєстрації препарату до доклінічних і клітічних випробувань – все це просто потім завершується нічим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що Міністерство охорони здоров’я повинно повністю переглянути всю систему доклінічних і клінічних випробувань, систему реєстрації та зробити її «лаконічною, необхідною і достатньою».

На її думку, таким чином буде підтримана система наукових досліджень і розробок в Україні.