У Луцьку жодного випадку захворювання на грип A/H1N1

У Луцьку медики не зафіксували жодного випадку захворювання на грип типу A/H1N1.

Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Федір КОШЕЛЬ під час сьогоднішнього екстреного засідання протиепідемічного штабу при Луцькій міській раді.

За даними Ф.КОШЕЛЯ, протягом вихідних спостерігалася тенденція до зменшення викликів лікарів. До прикладу, в п’ятницю 30 жовтня, було зафіксовано 1411 викликів, в суботу, 31 жовтня - 940, в неділю, 1 листопада, – 628.

Більшість лучан хворіють на ГРВІ, захворювання на грип становить 3,5% з усіх випадків. З пневмонією у дитячій обласній лікарні перебуває 5 хворих, на щастя, – жодного на апараті штучного дихання, зазначив Ф.КОШЕЛЬ.

Заступник міського голови Анатолій ПАРХОМ’ЮК під час засідання також зазначив, що особливо прискіпливо в місті перевірятимуть використання масок у водіїв комунального транспорту, приватних перевізників, працівників ринків, усіх, хто працює в сфері обслуговування.

„До тих керівників, котрі не виконують розпоряджень, вживатимуть жорсткі заходи, аж до закриття чи призупинення роботи закладів”, - наголосив він.