Уряд закупить ще 700 тис. препарату «Таміфлю»

Уряд має намір у найближчі три тижні закупити ще 700 тис. препарату проти грипу «Таміфлю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з керівниками підприємств – виробників медичного обладнання та власниками аптечних мереж.

За її словами, наступного тижня уряд закупить ще 300 тис. упаковок препарату «Таміфлю» у швейцарського виробника «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд».

«Ми завозимо ще 300 тис. упаковок «Таміфлю» того ж виробника «Ля Рош», які будуть також закуповуватись по 67 грн. вже з усіма процедурами на кордоні – це на наступному тижні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, українські чиновники планують продовжити закупівлю цього препарату.

«Ми дбаємо зараз про те, щоб підписати ще угоди на наступні два тижні - ще 400 тис. упаковок від виробника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду вважає, що створення такого великого запасу препарату «Таміфлю» дозволить скоротити ажіотажний попит.

«Я переконана, що після таких закупівель ажіотажний попит, безумовно, зникне», - прогнозує прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак АН-12 із вантажем противірусного препарату «Таміфлю» у кількості 300 тис. упаковок.

Компанія «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» вирішила надати нашій державі ліки за низькою ціною: 67 грн. за одну упаковку, що дозволило зекономити 140 млн. грн. бюджетних коштів.