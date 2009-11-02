Черкаська область отримала “Таміфлю”

Черкаська область сьогодні вночі отримала 5260 упаковок препарату “Таміфлю”, який використовується для лікування грипу A/H1N1 Каліфорнія. Цей препарат надійде виключно до державних лікарняних закладів області і використовуватиметься для лікування хворих грипом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Юрій КУВІТА.

Він повідомив, що 1300 упаковок препарату “Таміфлю” вже відправлено в усі районні лікарні Черкаської області. За словами Ю.КУВІТИ, вся лікувальна мережа області готова до прийому хворих на грип.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак АН-12 із вантажем противірусного препарату «Таміфлю» у кількості 300 тис. упаковок. Уряд має намір у найближчі три тижні закупити ще 700 тис. препарату проти грипу «Таміфлю».

На сьогодні, 2 листопада, в Україні від грипу померло 64 особи.

До медичних закладів по допомогу звернулася 191 тис. українців, з яких 7,5 тис. госпіталізовано.