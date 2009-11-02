У Чернігові епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено на 11%

У Чернігові епідеміологічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищено на 11%. Про це під час прес-конференції повідомив головний лікар міської СЕС Іван МАКАРЕНКО.

За його інформацією, в обласному центрі Чернігівщини на застуду минулого тижня захворіли понад 3300 осіб, у близько 100 з них за симптомами діагностовано грип. "Це початок сезонного підйому захворювань на грип та ГРВІ", - сказав І.МАКАРЕНКО, додавши, що про власне епідемію грипу говорити ще зарано.

За словами заступника міського голови Оксани ТУНІК-ФРИЗ, у місті введено карантинні заходи. Припинена робота усіх навчальних та позашкільних закладів, відмінено чи перенесено на пізніше розважальні заходи.

Водночас, вона разом з медиками закликала чернігівців не піддаватися паніці та ажіотажу. Оскільки за минулі вихідні в аптеках міста було розкуплено 2-річні обсяги пов`язок та противірусних препаратів.

"Кілька років у місті не було справжньої епідемії грипу, цього року ситуація складніша, однак не варто панікувати", - сказала заступник міського голови.