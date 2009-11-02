На Кіровоградщині 16 випадків захворювання на сезонний грип

На ранок 2 листопада в Кіровоградській області підтверджено діагноз захворювання на звичайний (сезонний) грип у 16 хворих, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) – 1173, з них 594 діти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Кіровоградської ОДА за результатами засідання оперативного штабу з координації діяльності щодо запобігання виникнення серед населення захворювання на грип A/H1N1.

За словами головного санітарного лікаря області Федора ЧОРНОГО, в регіоні на сьогодні не виявлено жодного випадку захворювання на так званий «каліфорнійський грип». Всього з діагнозом ГРВІ госпіталізовано161 хворого, із них 91 дитину.

У Кіровограді під наглядом медиків перебувають 6 осіб, які захворіли на простий грип (підтверджено лабораторними аналізами), всі вони у стані середньої тяжкості.

Як повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Наталя ГОРБЕНКО, усі хворі, навіть на звичайний грип, ізольовані. У медичних закладах області є певний запас лікувально-профілактичних препаратів для лікування усіх застудних захворювань.

«В області є певний запас препарату «Таміфлю», який має застосовуватися лише в разі захворювання на грип A/H1N1 і лише за призначенням лікаря», - наголосила Н.ГОРБЕНКО.

За словами заступника губернатора та начальника оперативного штабу при облдержадміністрації Галини ПАСТУХ, на вихідних кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» вже отримала перше замовлення на виготовлення захисних марлевих масок.

В області призупинили роботу всі навчальні заклади, але викладацькі колективи працюють у так званому канікулярному режимі.