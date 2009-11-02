В Черкаській області на грип захворіло 10 осіб

В Черкаській області станом на 8.00 2 листопада на грип захворіло 10 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний санітарний лікар Черкаської області Віталій САМОТУГА.

За даними Черкаської обласної СЕС, на сьогодні в регіоні на ГРВІ захворіло 2558 осіб, з них 651 дитина. У 10-ти хворих лікарі діагностували грип.

За словами В.САМОТУГИ, наразі невідомо, яким саме грипом захворіли ці люди. Зараз продовжуються дослідження, результати будуть за два дні.

Цього року в Черкаській області лікарі констатують зниження сезонного захворювання на грип та ГРВІ на 13%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. В середньому щороку у регіоні на ГРВІ хворіє 290 тис. осіб, на грип – 700.