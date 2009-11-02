В Україні 191,431 тис. випадків захворювання на грип

В Україні зареєстровано 191,431 тисячі випадків захворювання звичайним грипом, з яких лише у 14 випадках підтверджена наявність вірусу “каліфорнійського” грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Порівняно з минулим роком динаміка захворювань на грип приблизно однакова, але кількість смертельних випадків порівняно з минулим роком, позаминулим, а також 2007 роком приблизно на 20% менше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що епідемічна ситуації є контрольованою та перебуває під наглядом уряду, Міністерства охорони здоров’я, місцевих влад та оперативних штабів.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що всі 14 випадків захворювання на “каліфорнійський” грип були встановлені на лабораторному обладнанні в Україні.