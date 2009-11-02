У Полтавській області немає випадків захворювання на грип

У Полтавській області не зареєстровано випадків захворювання на грип.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Полтавській області.

Станом на сьогодні епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання перевищено в трьох містах Полтавської області: Полтаві, Кременчуці і Комсомольську.

За їх даними, епідемічний поріг захворюваності перевищено також у Багачанському і Решетилівському районах.

Всього в регіоні на ГРВІ захворіло 7350 громадян, з них 3731 дитина.

За даними облСЕС, хворих на грип не зареєстровано.