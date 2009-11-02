У Полтавській області немає випадків захворювання на грип
15:28, 02 листопада 2009Країна
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На ГРВІ захворіло 7350 громадян
У Полтавській області не зареєстровано випадків захворювання на грип.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Полтавській області.
Станом на сьогодні епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання перевищено в трьох містах Полтавської області: Полтаві, Кременчуці і Комсомольську.
За їх даними, епідемічний поріг захворюваності перевищено також у Багачанському і Решетилівському районах.
Всього в регіоні на ГРВІ захворіло 7350 громадян, з них 3731 дитина.
За даними облСЕС, хворих на грип не зареєстровано.
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