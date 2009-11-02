У Харкові на вулиці двоє чоловіків продавали марлеві пов’язки

Працівники міліції вилучили марлеві пов’язки у двох чоловіків, які реалізували їх без належних документів на вулицях Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, зібрано матеріали стосовно 50-річного харків’янина та 21-річного мешканця села Покрівка Чугуївського району.

У продавців вилучено 50 і 60 штук пов’язок відповідно. Місце придбання встановлюється. Триває подальша перевірка, зазначили у прес-службі.