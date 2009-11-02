Польща може за день дослідити 600 зразків на грип A/H1N1

Польща може щодня досліджувати близько 600 зразків тканин хворих українців на предмет наявності в них вірусу грипу A/H1N1 Каліфорнія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав головний державний санітарний лікар Польщі Анджей ВОЙТИЛА сьогодні у Варшаві.

Після наради в Урядовому центрі безпеки він вчергове підтвердив, що Польща готова допомогти українським властям виявити, чи масові захворювання та смерті українців за останні два тижні спричинені вірусом A/H1N1.

А.ВОЙТИЛА сказав, що польська сторона поки не отримала від української зразків для лабораторних досліджень.

За його словами, час та процедура передачі таких зразків поки не визначена.

Головний санепідомолог Польщі сказав, що дослідження планується проводити у Військовому інституті гігієни та епідомології та в Інституті ветеринарії, кожен з яких може за день дослідити по близько 300 зразків.

А.ВОЙТИЛА зауважив, що обидва інститути знаходяться в місті Пулави, що розташоване найближче до кордону з України.

«З точки зору логістики, це (проводити дослідження) буде найлегше», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня польські власті офіційно заявили про готовність допомогти українцям виявити, чи масові захворювання та смерті в Україні спричинені вірусом A/H1N1.

Польську допомогу Україну у зв’язку з епідемію на цих вихідних тричі з главою Польською держави Лехом КАЧИНСЬКИМ обговорив український Президент Віктор ЮЩЕНКО, який серед іншого попросив допомогти дослідити зразки тканин хворих українців.

Польське Міністерство охорони здоров’я повідомляло про можливість отримання результатів досліджень зразків «за кілька годин» від моменту отримання матеріалів від української сторони.