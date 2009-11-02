У Херсонській обл. пошиють 500 тис. марлевих пов'язок

На замовлення Херсонської облдержадміністрації в області пошиють до 0,5 млн. марлевих пов`язок з матеріалу, одержаного з Держрезерву.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, замовлення на виготовлення пов`язок буде розміщено на трьох швейних підприємствах – Херсонському бавовняному комбінаті, фабриках «Юність» і «Красень».

На виготовлення пов`язок ОДА планує передати підприємствам до 100 тис. кв. м марлі, яку буде одержано з Держрезерву.

Собівартість виготовлення пов`язок поки що уточнюється, але на даний момент вона коливається від 0,7 до 1,5 грн. у різних виробників.

З цієї причини суму витрат на виготовлення засобів захисту ще не визначено остаточно, але саме фінансування проводитиметься з різних джерел, зокрема, з резервного фонду обласного бюджету.

Виготовлені засоби захисту не продаватимуться, їх розповсюджуватимуть через районні державні адміністрації.

За даними ОДА, станом на понеділок, 2 листопада, запаси марлевих пов`язок в аптечних мережах області практично вичерпалися.