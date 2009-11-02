У Києві грипу немає

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що на сьогоднішній день в столиці не зареєстровано випадків захворювання на грип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні оперативного штабу з боротьби з розповсюдженням епідемії грипу, посилаючись на оперативну інформацію медиків.

«На сьогоднішній день у нас, як і раніше, жодного випадку грипу ще не зареєстровано. Ми правильно зробили, що наперед оголосили населенню, киянам, про те, що це проблема серйозна, що вона загрожує здоров`ю дуже серйозно», - сказав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що столична влада, на відміну від влад інших регіонів, заздалегідь почала проводити роботу з боротьби з епідемією грипу.

«Але, водночас, у нас дуже багато попереду проблем, і грип все одно нас не обійде», - вважає міський голова.

Перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА на засіданні штабу повідомила, що на сьогоднішній день у зв`язку із захворюванням на ГРВІ до медичних установ міста звернулося 5 тис. 113 чоловік, зокрема 2 тис. 334 дорослих і 2 тис. 779 дітей.

«Лабораторними дослідженнями жодного випадку підтвердження грипу – просто грипу - не виявлено», - зазначила вона.

На госпіталізацію, за даними І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, направлено 99 чоловік, зокрема 51 дорослого і 48 дітей. «Серед госпіталізованих немає хворих, яким необхідна інтенсивна терапія і реанімація», - додала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона також повідомила, що тільки для вагітних з ГРВІ ліжкомісця розгорнуто на базі Київського міського пологового будинку №4, і зараз там перебуває 17 вагітних жінок. «Стан їхній ближче до задовільного», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Резюмуючи представлену інформацію, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Епідемічний поріг не пройдено в Києві, жодного випадку захворювання на грип немає: ні на небезпечний «свинячий» грипу, ні на звичайний».