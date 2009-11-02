У Черкасах продають лимони по 50 грн. за кг

В магазинах Черкас спостерігається дефіцит продуктів, які лікарі рекомендують вживати для профілактики ГРВІ та грипу: лимони, часник, цибуля.

За кілька днів в одному з супермаркетів Черкас покупці скупили всі запаси лимону, розповіла кореспонденту УНІАН завідуюча супермаркетом. Схожа ситуація спостерігалася і в інших магазинах міста.

Вартість лимонів в торгівельній мережі та на ринках області досягла 50 грн. за кілограм. Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО пообіцяв боротися з проявами подібної спекуляції.

Голова Черкаського обласного відділення АМКУ Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ розповів кореспонденту УНІАН, що вже сьогодні розпочнуться перевірки торгівельних мереж на предмет встановлення обґрунтованих цін на продукти. Адже ще тиждень тому вартість лимонів сягала 12 грн. за кілограм. У разі виявлення встановлення необґрунтованих цін - на магазини буде накладено штраф, а ціну повернуто до нормального рівня.