Препарат “Таміфлю” отримали Львів і Харківська область

Львів отримав 60 тис. марлевих пов’язок та 1 тис. 410 упаковок препарату “Таміфлю” для боротьби з грипом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на інформацію міського голови Львова Андрія САДОВОГО.

Зокрема, за його словами, Львів вже отримав першу матеріальну допомогу з Вроцлава - 10 тис. пов’язок. Від держави надійшло 50 тис. пов’язок, які одразу передано на станцію швидкої допомоги, та 1 тис. 410 упаковок препарату Таміфлю.

За повідомленням прес-служби, станом на сьогодні у Львові зареєстровано 17 тис. 668 хворих (дітей - 7 844). Госпіталізовано – 386 осіб (дітей – 252), в тому числі з пневмонією – 232 (дітей – 60). У реанімаціях – 12 осіб (дітей – 4). 2 особи на штучній вентиляції легенів. Померли за весь час від пневмонії - 10 осіб.

Також збільшується і кількість викликів швидкої допомоги. За неділю у місті зареєстровано 1025 викликів, у суботу їх було 955, у п’ятницю – 945.

Препарат «Таміфлю» надійшов також і у Харківську область.

За даними заступника голови облдержадміністрації Ігоря ТЕРЕХОВА, від ДП «Укрвакцина» отримано 8 тис. 800 доз цього препарату.