Губернатор Прикарпаття вбачає елементи змови аптекарів

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК вбачає елементи змови в діях підприємців, які необґрунтовано підвищили ціни на антивірусні ліки під час епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на нараді в облдержадміністрації з керівниками аптек і фармацевтичних підприємств Івано-Франківська.

За словами губернатора, впродовж вихідних днів було перевірено 29 аптек, і в 22 з них виявлено цінові порушення. «У деяких з цих аптек ціни були на 50% вищі, ніж були до епідемії. Це якісь елементи змови підприємців, які одночасно підвищили ціни на ліки», - наголосив губернатор.

Він попередив керівників аптек, що в разі, якщо вони не стабілізують ціни на ліки, то аптеки позбавлятимуться «ліцензій надовго». Водночас губернатор пообіцяв припинити будь-які перевірки аптек, якщо вони стабілізують ціни. «Якщо повернете ціни на ліки на рівень, які вони були до початку епідемії, я вам гарантую, що припинимо будь-які перевірки аптек, - наголосив М.ПАЛІЙЧУК. - Перевірятимемо лише ті, на які будуть скарги громадян на гарячі лінії».

У свою чергу аптекарі говорять, що ціни на ліки підвищили постачальники і від них нічого не залежить. «У нас мінімальна рентабельність на ліки», - наголошували вони.