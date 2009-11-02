Продавці та кухарі Києва працюватимуть у масках

Столична влада вживатиме жорстких заходів до підприємств торгівлі та харчування, аж до позбавлення права на ведення діяльності, якщо співробітники цих закладів працюватимуть без марлевих пов’язок.

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні на засіданні оперативного штабу з протидії розповсюдженню грипу.

Працівники комунальних ринків міста та підприємств, в тому числі харчування, носять марлеві пов’язки, запевнила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

“Сьогодні вранці вже почали працювати з рейдами санітарні та ветеринарні служби по продовольчих закладах, супермаркетах та інших магазинах щодо того, щоб робити приписи там, де не виконується масочний режим серед торгуючих”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як поінформував мер, до саll-центру КМДА надійшли повідомлення про невиконання персоналом деяких великих торгових центрів вимоги носити марлеві пов’язки.

Коментуючи це повідомлення, заступник голови КМДА Ігор ШОВКУН зазначив, що це пов’язано з дефіцитом пов’язок в аптеках, але зараз вживаються відповідні заходи із забезпечення пов’язками персоналу всіх підприємств сфери торгівлі та послуг.

“У нас є заходи впливу через санітарну службу - що стосується магазинів, що стосується ринків - через ветеринарну. Вони будуть позбавлятися права працювати взагалі, якщо режим не буде витримуватись”, - сказав І.ШОВКУН.

“Потрібно застосовувати до них найсуворіші заходи, бо з цим шуткувати не можна. Вони зобов’язані виконувати все, що ми вирішуємо на штабі”, - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.