У Херсонській області епідемії грипу немає

У Херсонській області за минулий тиждень зростання захворюваності на ГРВІ становило 6,9%.

Як повідомив УНІАН перший заступник головного лікаря обласної санітарно-епідеміологічної станції Анатолій КОВАЛЬ, вказане зростання не свідчить про ознаки епідемії і є типовим для даної пори року.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, розміщеними на офіційному сайті відомства, на 17.00 1 листопада в Херсонській області було зафіксовано 789 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, з них – у 474 дітей. З діагнозом ГРВІ було госпіталізовано 71 особу, зокрема 56 дітей.

При цьому жодного випадку грипу зареєстровано не було.