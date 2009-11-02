У Херсонській області епідемії грипу немає
17:18, 02 листопада 2009Країна
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789 випадків ГРВІ
У Херсонській області за минулий тиждень зростання захворюваності на ГРВІ становило 6,9%.
Як повідомив УНІАН перший заступник головного лікаря обласної санітарно-епідеміологічної станції Анатолій КОВАЛЬ, вказане зростання не свідчить про ознаки епідемії і є типовим для даної пори року.
За даними Міністерства охорони здоров`я України, розміщеними на офіційному сайті відомства, на 17.00 1 листопада в Херсонській області було зафіксовано 789 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, з них – у 474 дітей. З діагнозом ГРВІ було госпіталізовано 71 особу, зокрема 56 дітей.
При цьому жодного випадку грипу зареєстровано не було.
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