Полтавський губернатор заборонив підлеглим говорити про грип

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ заборонив підлеглим коментувати ситуацію з грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив під час апаратної наради в ОДА.

За словами В.АСАДЧЕВА, він підписав відповідне розпорядження з метою запобігти панічним настроям серед жителів регіону, викликаним розмовами про ситуацію з розповсюдженням грипу A/H1N1 Каліфорнія.

Згідно з розпорядженням, коментувати всі питання, пов`язані з інфекцією грипу на рівні області, тепер можуть лише губернатор, віце-губернатор Надія М’ЯКУШКО, начальник управління охорони здоров`я і начальник облСЕС.

«Наше спільне завдання - заспокоїти людей і не допустити розповсюдження епідемії грипу на Полтавщині», - заявив губернатор.