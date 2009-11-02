У Донецьку для профілактики грипу виділено 500 тис. грн

У Донецьку для профілактики захворювання на грип з Резервного міського фонду виділено 500 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міськради.

Згідно з повідомленням, ці кошти будуть спрямовані на придбання вакцини, пов`язок, дезинфікуючих засобів для медпрацівників і співробітників комунальних підприємств.

За словами Донецького міського голови Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА, зі складів державного резерву на територію міста буде доставлено близько 2 млн. марлевих пов`язок, які надходитимуть на перераховані підприємства і в аптеки для роздрібного продажу.

Окрім того, к прес-службі нагадали, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України на території Донецька було закрито дитячі дошкільні установи, а також всі навчальні заклади міста. З сьогоднішнього дня до 22 листопада у 169 школах і 153 дитячих садках, а також у всіх донецьких вищих навчальних закладах оголошено карантин.