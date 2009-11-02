На Тернопільщині почнуть пошиття марлевих пов’язок

В Тернопільській області із завтрашнього дня почнуть шити марлеві пов’язки, а також видавати марлю людям, щоб вони це могли робити самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

За його словами, загалом за день підприємства області зможуть пошити 37 тис. марлевих пов’язок. “Зважаючи, що кількість населення області перевищує мільйон, цього є явно замало. Тому прийнято рішення роздавати людям марлю, щоб вони шили пов’язки і самостійно”, - сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Заступник голови облдержадміністрації, голова обласної державної протиепідемічної комісії Федір ШЕВЧУК уточнив, що пошиття пов’язок на трьох підприємствах області і роздача марлі населенню розпочнеться завтра, оскільки сьогодні на ВАТ “Текстерно” планують належним чином порізати марлю. “У них є відповідне обладнання, щоб ми могли її порізати відповідно до розмірів і запакувати. Після цього марлю видаватимуть в кожному населеному пункті - щоб не створювати масових скупчень у райцентрах. Видаватимуть її фельдшери, у сільських радах, також погодилися священики, які готові долучити до цієї справи волонтерів парафій“, - розповів Ф.ШЕВЧУК.

Пошиті ж марлеві пов’язки, за його словами, в першу чергу буде направлено в Теребовлянський, Чортківський, Густинський, Заліщицький та Борщівський райони – де фіксується найбільший спалах захворюваності. Шитимуть пов’язки із 200 тис. метрів марлі, яку взяли з мобілізаційного резерву області, ще 90 тис. має надійти з Кіровограда, де уряд офіційно дозволив доступ до мобілізаційного резерву.

Ю.ЧИЖМАРЬ при цьому запевнив, що пов’язки не шитимуть у жіночій колонії у Добриводах, де утримуються хворі на туберкульоз. “Одразу заспокою населення, там пов’язки не шитимуть. У них є виробничі потужності і можливості, але ця колонія специфічна тим, що в ній утримуються хворі на туберкульоз. Зважаючи на ризики, ми вирішили там пов’язки не шити, зараз вивчаємо, чи можливо це зробити на базі інших закладів обмеження волі”, - сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.