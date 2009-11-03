У Росії вже 10 летальних наслідків від грипу А/H1N1

У Росії зареєстровано 10 летальних наслідків від пандемічного грипу А/H1N1.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини.

«У Російській Федерації зареєстровано 10 летальних наслідків від пандемічного грипу (А/H1N1-2009) у осіб від 20 до 53 років, ускладненого пневмоніями, з них 8 летальних випадків у Забайкальському краю (зокрема 1 випадок загибелі вагітної жінки), 1 - у м. Москві і 1 - у Красноярському краю», - говориться повідомленні.

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини інформує, що у ряді суб`єктів РФ має місце широке розповсюдження пандемічного грипу А/H1N1. Зокрема, найбільш неблагополучна ситуація складається в Забайкальському, Красноярському Хабаровському, Приморському краях, Сахалінській області, м. Москві.

Встановлено, що в більшості випадків летальних наслідків мало місце пізнє звернення хворих за медичною допомогою (на 3-5 доби від початку захворювання) при значному погіршенні стану, розвитку пневмонії та інфекційно-токсичного шоку.

Також наголошується, що в даний час на території РФ відзначається зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Найбільша кількість хворих зареєстрована у 14 містах і 7 суб`єктах Російської Федерації: у Санкт-Петербурзі, Південно-Сахалінську, Хабаровську, Читі, Калінінграді, Абакані, Благовіщенську, Якутську, Красноярську, Норильську, Челябінську, Магадані, Мурманську, Москві, в Республіках Хакасія і Комі, Хабаровському і Забайкальському краях, Сахалінській, Амурській і Челябінській областях.

В даний час підвищення захворюваності обумовлене переважно за рахунок дітей 3-6 років і особливо школярів 7-14 років.

Аналіз щотижневого моніторингу за циркуляцією вірусів, що викликають ГРВІ, свідчить, що в структурі обстежених хворих має місце значне зростання частки грипу A/H1N1/-2009.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 2 листопада в Росії було зафіксовано шість випадків смерті від грипу A/H1N1.