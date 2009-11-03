Закарпаття: кількість хворих на грип за вчора зросла на 4,5 тисяч

На Закарпатті кількість хворих на грип і ГРВІ за вчорашный день збільшилася на 4,5 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації і зв’язків з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації із посиланням на дані управління охорони здоров’я, станом на 18.00 понеділка, 2 листопада, в Закарпатській області вже зареєстровано 11 тис. 605 хворих на гостру респіраторну інфекцію та грип.

Із загальної кількості хворих 598 осіб вже госпіталізовані. Серед недужих – 2 тис. 595 дітей дошкільного, 3 тис. 468 – шкільного віку і 5 тис.542 дорослих.

Загальний показник захворюваності становить 93,3 особи на 10 тис. населення.

Кількість померлих у регіоні – 2 особи, обоє дорослі.

Станом на 8.00 сьогоднішнього ранку кількість хворих становила 7 тис. 101 особа, показник захворюваності – 56,3 осіб на 10 тисяч жителів.