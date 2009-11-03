Головний санлікар: в Україні немає епідемії свинячого грипу

В Україні немає епідемії свинячого грипу.

Про це заявив головний санітарний лікар Олександр Біловол в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, "епідемія грипу і ГРЗ відмічається у західних регіонах". "Особливо в 11 регіонах, де практично на 15% збільшений поріг", - сказав головний санітарний лікар.

"В інших регіонах відмічаються попереднього рівня показники, які були у 2007-2008 роках", - заявив Біловол.

Він зазначив, що внаслідок епідемії, за останніми даними, померла 71 людина.

Головний санітарний лікар повідомив, що є 14 лабораторно підтверджених випадків грипу A/H1N1.

"У трьох людей, які померли, виявлено грип A/H1N1", - додав Біловол.

Також він заявив, що "100% верифікацію цього діагнозу в Україні дають дві лабораторії, які оснащені сучасним обладнанням - це центральна санепідемстанція і інститут Громашевського".

Як відомо, раніше міністр охорони здоров`я Василь Князевич заявив, що Україна увійшла в епідемію свинячого грипу.

Українська правда