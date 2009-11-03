Головний санлікар: в Україні немає епідемії свинячого грипу
100% верифікацію цього діагнозу в Україні дають дві лабораторії, які оснащені сучасним обладнанням - це центральна санепідемстанція і інститут Громашевського...
В Україні немає епідемії свинячого грипу.
Про це заявив головний санітарний лікар Олександр Біловол в ефірі телеканалу ICTV.
За його словами, "епідемія грипу і ГРЗ відмічається у західних регіонах". "Особливо в 11 регіонах, де практично на 15% збільшений поріг", - сказав головний санітарний лікар.
"В інших регіонах відмічаються попереднього рівня показники, які були у 2007-2008 роках", - заявив Біловол.
Він зазначив, що внаслідок епідемії, за останніми даними, померла 71 людина.
Головний санітарний лікар повідомив, що є 14 лабораторно підтверджених випадків грипу A/H1N1.
"У трьох людей, які померли, виявлено грип A/H1N1", - додав Біловол.
Також він заявив, що "100% верифікацію цього діагнозу в Україні дають дві лабораторії, які оснащені сучасним обладнанням - це центральна санепідемстанція і інститут Громашевського".
Як відомо, раніше міністр охорони здоров`я Василь Князевич заявив, що Україна увійшла в епідемію свинячого грипу.
Українська правда